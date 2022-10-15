Гол с пенальти на 90+11-й минуте позволил «Жироне» отыграться в матче с «Кадисом»

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Жирона» и «Кадис». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал ничью — 1:1.



Счёт во встрече был открыт на первой минуте второго тайма: Альваро Негредо воспользовался нерасторопностью защиты «Жироны», отдал передачу в центр вратарской площади, где его пас замкнул Алехандро Фернандес.

Гол Фернандеса. Видеоролик:

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Играли команды долго, и свой шанс «Жирона» получила на 90+11-й минуте в виде пенальти: Кристиан Стуани уверенно реализовал его и принёс своей команде ничью.

Гол Стуани. Видеоролик:

«Жирона» с восемью очками поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицы. «Кадис» (6) — 19-й.