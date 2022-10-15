«Зенит» поделил очки с «Ростовом» в матче женской Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 15 октября, на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону состоялся матч 22-го тура женской Суперлиги. Встречались «Ростов» и «Зенит». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.
«Локомотив» набрал 16 очков и продолжает оставаться четвёртым в квартете команд, борющихся за чемпионство. «Зенит» с 33 очками продолжает оставаться на первом месте. В следующем туре «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а «Ростов» отправится на выезд к московскому «Локомотиву».
Обслуживала матч «Ростов» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Анастасией Варфоломеевой. Помогали ей Анна Дмитриева и Екатерина Бибикова. Резервный судья — Юлия Веселова. Инспектор — Марина Мамаева.
Скандально известная футболистка Банда боксирует. Видеоролик:
Комментарии
- 15 октября 2022
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:38
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:09
Партнерский контент