«Зенит» поделил очки с «Ростовом» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону состоялся матч 22-го тура женской Суперлиги. Встречались «Ростов» и «Зенит». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.



«Локомотив» набрал 16 очков и продолжает оставаться четвёртым в квартете команд, борющихся за чемпионство. «Зенит» с 33 очками продолжает оставаться на первом месте. В следующем туре «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а «Ростов» отправится на выезд к московскому «Локомотиву».



Обслуживала матч «Ростов» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Анастасией Варфоломеевой. Помогали ей Анна Дмитриева и Екатерина Бибикова. Резервный судья — Юлия Веселова. Инспектор — Марина Мамаева.

Скандально известная футболистка Банда боксирует. Видеоролик: