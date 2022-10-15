«Ноттингем Форест» вновь проиграл, а «Борнмут» и «Фулхэм» поделили очки в 11-м туре АПЛ

Сегодня, 15 октября, состоялись матчи 11-го тура английской Премьер-Лиги. В первой встрече «Вулверхэмптон» принимал «Ноттингем Форест», который пока ни одержал ни одной победы в этом сезоне, а в другой «Борнмут» ездил в гости к «Фулхэму».

«Вишенки» очень результативно начали встречу, когда нападающий Доминик Соланке вывел «Борнмут» вперёд на второй минуте матча после передачи Филипа Биллинга. «Дачники» сравняли счёт уже через 20 минут, когда защитник лондонцев Исса Диоп забил гол после передачи Андреаса Перейры. На 29-й минуте гости снова вышли вперёд благодаря усилиям Хефферсона Лермы, ассистировал ему автор прошлого гола «вишенок» Соланке. На 52-й минуте «Фулхэм» снова сравнял счёт — на этот раз отличился Александр Митрович с пенальти. Матч закончился вничью — 2:2.

Другая встреча английского чемпионата была не такой результативной. «Вулверхэмптон» забил всего один мяч, когда на 56-й минуте Рубен Невеш уверенно реализовал 11-метровый удар. Гости могли сравнять счёт, но, когда назначили пенальти в ворота «волков», нападающий Бреннан Джонсон не сумел переиграть голкипера Жозе де Са. В итоге единственного гола Невеша хватило, чтобы «Вулверхэмптон» праздновал победу — 1:0.