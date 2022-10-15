Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: единственный плюс, который есть у ЦСКА перед дерби, — ненависть к «Спартаку»

Кавазашвили: единственный плюс, который есть у ЦСКА перед дерби, — ненависть к «Спартаку»
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили перед дерби красно-белых с ЦСКА оценил готовность команд к противостоянию. Матч состоится завтра, 16 октября, на домашней арене армейцев. Начало – в 20:00 мск.

«Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что «Спартак» на подъёме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА. Единственный плюс, который есть у ЦСКА, – это ненависть к «Спартаку». Они будут драться для того, чтобы постараться победить. На сегодняшний день «Спартак» по мастерству и коллективной игре стоит выше», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак», набрав 25 очков, расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейский коллектив отстаёт на один балл и занимает четвёртое место.

Новость по теме
Анзор Кавазашвили оценил решение «Спартака» продлить контракт с Александром Селиховым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022