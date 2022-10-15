Кавазашвили: единственный плюс, который есть у ЦСКА перед дерби, — ненависть к «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили перед дерби красно-белых с ЦСКА оценил готовность команд к противостоянию. Матч состоится завтра, 16 октября, на домашней арене армейцев. Начало – в 20:00 мск.



«Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что «Спартак» на подъёме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА. Единственный плюс, который есть у ЦСКА, – это ненависть к «Спартаку». Они будут драться для того, чтобы постараться победить. На сегодняшний день «Спартак» по мастерству и коллективной игре стоит выше», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



«Спартак», набрав 25 очков, расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейский коллектив отстаёт на один балл и занимает четвёртое место.

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