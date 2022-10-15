Кавазашвили: единственный плюс, который есть у ЦСКА перед дерби, — ненависть к «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили перед дерби красно-белых с ЦСКА оценил готовность команд к противостоянию. Матч состоится завтра, 16 октября, на домашней арене армейцев. Начало – в 20:00 мск.
«Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что «Спартак» на подъёме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА. Единственный плюс, который есть у ЦСКА, – это ненависть к «Спартаку». Они будут драться для того, чтобы постараться победить. На сегодняшний день «Спартак» по мастерству и коллективной игре стоит выше», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак», набрав 25 очков, расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейский коллектив отстаёт на один балл и занимает четвёртое место.
- 15 октября 2022
-
20:24
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:57
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:38
-
17:21
-
17:20