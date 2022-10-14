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Анзор Кавазашвили оценил решение «Спартака» продлить контракт с Александром Селиховым

Анзор Кавазашвили оценил решение «Спартака» продлить контракт с Александром Селиховым
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение руководства красно-белых продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

«Всех поздравляю! Я очень рад, что с Сашей наконец-то подписали новый контракт. У нас в «Спартаке» есть спокойствие за игру в воротах — имеются два хороших голкипера. Они учатся друг у друга и поправляют ошибки — вместе совершенствуют мастерство», — сказал Кавазашвили в беседе с Георгием Горностаевым.

28-летний Селихов стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя в клуб из «Амкара». В 66 матчах за московскую команду вратарь пропустил 75 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Нынешнее соглашение между сторонами истекало в конце 2022 года (информация Transfermarkt).

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