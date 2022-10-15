Ринат Билялетдинов — о словах Слуцкого: Мбаппе нет, но у «Рубина» сильнейший состав

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова наставника команды Леонида Слуцкого. Специалист сказал, что его состав не сильнейший в Мелбет Первой лиге.
«Мбаппе в «Рубине» действительно нет, но есть бывшие и нынешние игроки сборной. О чём-то это, наверное, говорит. Их уровень и понимание игры соответствуют Премьер-Лиге. Взять тех же Олега Иванова, Алана Дзагоева, Юрия Дюпина, Илью Самошникова, белорусов Александра Мартыновича и Виталия Лисаковича. Извините меня, это что, не уровень? У «Рубина» сильнейший состав, такие игроки для Первой лиги – на вес золота.
Ярко выраженного лидера в Первой лиге нет. При нынешнем уровне конкуренции им бы мог стать «Рубин», но, видимо, ещё не настало время. Но ничего страшного, есть весенняя часть чемпионата. Многие команды, бывало, плелись где-то сзади, а весной выдавали спурт и выходили в Премьер-Лигу», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
- 15 октября 2022
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