Экс-игрок «Рубина» отправлен в тюрьму! Он организовал необычный подпольный бизнес

Экс-нападающий «Мордовии» и «Рубина» Руслан Мухаметшин приговорён к 1,5 годам колонии за организацию подпольных казино. Сегодня, 10 октября, Ленинский районный суд Саранска вынес футболисту обвинительный приговор и также оштрафовал его на 800 тысяч рублей. Мухаметшин был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта.
Решение суда
Как установило следствие, Мухаметшин вместе с партнёрами с 2017 по 2020 год брали в аренду нежилые помещения в Саранске и Ковылкине, где проводили азартные игры. Каждый сообщник получил свою роль, но при этом соблюдалась конспирация. Свои заведения они называли «чайхана» или «большевичка», а для маскировки подпольного казино использовали оформление офисов букмекерских контор. Как сообщает издание «Столица С», обвиняемого признали виновным по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершённые организованной группой… с использованием своего служебного положения или сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере».
Руслам Мухаметшин
Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»
Разоблачили неспортивные игры сотрудники региональных ФСБ и МВД по Республике Мордовия. Как сказано в материалах уголовного дела, заключались «сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр».
Бизнес Мухаметшина и его знакомых просуществовал до февраля 2020 года, пока правоохранительные органы республики не заинтересовались нелегальным проведением азартных игр. Правоохранители считают, что организаторы нелегального бизнеса заработали 1,5 млн рублей. Экс-футболисту грозило по этому делу до шести лет колонии со штрафом до 1 млн рублей, но он получил срок в несколько раз меньше.
Игровая карьера Мухаметшина
Летом 2019-го форвард закончил с футболом. Почти всю карьеру он провёл в «Мордовии», с которой стал победителем ФНЛ в сезоне-2011/2012, дважды выиграл Второй дивизион и один раз Кубок ПФЛ в 2009 году. На счету Мухаметшина 93 гола и 22 результативные передачи в 229 матчах в майке саранского клуба. На пике нападающий был в сезоне-2012/2013. В том розыгрыше РПЛ он оформил 10+5 по «гол+пас» и вместе с Александром Кержаковым и Александром Кокориным стал лучшим бомбардиром чемпионата России (среди россиян). В сумме Мухаметшин провёл в элите российского футбола 93 игры и отметился 20 мячами.
В сезоне-2013/2014 Руслан дебютировал в еврокубках за «Рубин». Он отбегал на поле 45 минут в матче с «Бетисом». Выпустил его на поле Ринат Билялетдинов, он же прокомментировал арест экс-игрока.
«Очень удивлён, что Мухаметшина посадили за организацию подпольных казино. Когда успел всё создать? Вроде недавно даже где-то видел его… Были ли у него склонности к азартным играм, когда он был в «Рубине»? Ничего такого даже близко не было. Не знаю, чем футболисты занимались вне поля, но намёков на азартные игры точно не было. В команде он не очень долго пробыл, но однажды вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с «Бетисом». Борьба в команде была серьёзная, поэтому в клубе не задержался».
До августа 2020 года Мухаметшин работал помощником тренера в «Мордовии», а недавно возглавлял любительский клуб «Эверест» из Татарстана. Но тренерскую карьеру Руслану придётся приостановить – отбывать срок он будет в колонии общего режима.
- 10 октября 2022
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