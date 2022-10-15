Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Беленов рассказал о своём восстановлении после травмы

Александр Беленов рассказал о своём восстановлении после травмы
Комментарии

Вратарь «Рубина» Александр Беленов оценил свои выступления в составе казанской команды.

«Могу лучше однозначно. Просто был большой перерыв, травмы, восстановление. Будем работать, чтобы улучшать свою игру. Травмы больше не беспокоят? Слава богу, нет. Всё нормально. Каждый день работаю над этим», — сказал Беленов пресс-службе казанской команды.

36-летний Беленов перешёл в «Рубин» свободным агентом летом 2022 года. До этого он пять с половиной лет был вратарём «Уфы». В концовке прошлого сезона Александр получил травму и выбыл на несколько месяцев. Дебютировал за «Рубин» Беленов в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги и провёл за новую команду три игры, в которых пропустил пять голов.

В следующем туре «Рубин» сыграет с «Краснодаром-2».

Новость по теме
Экс-футболист «Рубина» Мухаметшин приговорён к 1,5 годам колонии за создание казино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022