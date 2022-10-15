Александр Беленов рассказал о своём восстановлении после травмы

Вратарь «Рубина» Александр Беленов оценил свои выступления в составе казанской команды.



«Могу лучше однозначно. Просто был большой перерыв, травмы, восстановление. Будем работать, чтобы улучшать свою игру. Травмы больше не беспокоят? Слава богу, нет. Всё нормально. Каждый день работаю над этим», — сказал Беленов пресс-службе казанской команды.

36-летний Беленов перешёл в «Рубин» свободным агентом летом 2022 года. До этого он пять с половиной лет был вратарём «Уфы». В концовке прошлого сезона Александр получил травму и выбыл на несколько месяцев. Дебютировал за «Рубин» Беленов в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги и провёл за новую команду три игры, в которых пропустил пять голов.

В следующем туре «Рубин» сыграет с «Краснодаром-2».