И.о. тренера «Локо»: у каждого есть мечта тренировать большой клуб. Дальше зависит от меня

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о своём первом матче у руля команды. Он пришёлся на встречу с «Торпедо» (1:0) в 13-м туре Российской Премьер-Лиги.
«У каждого тренера есть мечта: тренировать большой клуб Премьер-Лиги. Она сбылась у меня сегодня. А дальше всё зависит и от меня и, в первую очередь, от команды. Когда мы их собрали, я не буду от вас скрывать, я им в первый день сказал: «Не знаю, сколько я буду работать здесь, главным тренером или помощником, но без вас я ничего не сделаю в этой игре. Вы можете мне помочь». Ничего не бывает отдельно. Если я им помогу, они будут расти как футболисты, значит, и я буду расти как тренер. И неважно, сколько игр. Ещё раз повторю: я благодарен за их сегодняшнюю самоотдачу.
Я все игры «Локомотива» смотрел, все домашние матчи был на трибуне. Это важно, потому что ты видишь и чувствуешь все эмоции игроков. Сегодня они этот момент переломили. Пусть хотя бы на пять процентов, но в этом есть и моя заслуга», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
- 15 октября 2022
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