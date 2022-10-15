«Рады, что серия прервалась». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о победе над «Оренбургом»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу московской команды над «Оренбургом» со счётом 3:2 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Разберём игру. Рады, что взяли три очка и серия прервалась», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.
В следующем туре «Динамо» встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» примет другую столичную команду — ЦСКА.
Новость по теме«Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» в матче 13-го тура РПЛ
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