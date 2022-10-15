«Дикань это делал двумя руками». Андрей Тихонов дал совет Матвею Сафонову после ошибки
Поделиться
Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался об ошибке вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:3).
Когда я работал в «Спартаке», на воротах стоял Андрей Дикань. Он такие моменты «вычерпывал» двумя руками. Посмотрите, Сафонов пытался выбить одной и не попал в мяч, а Дикань это делал двумя руками, чтобы подстраховаться. Сафонов просто не попал в мяч, не рассчитал отскок. Дикань это делал как будто лопатой. Ты ставишь две руки и выгребаешь вот такие сложные мячи, если ты боишься», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».
23-летний Сафонов в нынешнем сезоне пропустил 22 гола и пять раз сыграл «на ноль» в 15 встречах чемпионата России и Фонбет Кубка России.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24
Партнерский контент