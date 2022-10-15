«Дикань это делал двумя руками». Андрей Тихонов дал совет Матвею Сафонову после ошибки

Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался об ошибке вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:3).

Когда я работал в «Спартаке», на воротах стоял Андрей Дикань. Он такие моменты «вычерпывал» двумя руками. Посмотрите, Сафонов пытался выбить одной и не попал в мяч, а Дикань это делал двумя руками, чтобы подстраховаться. Сафонов просто не попал в мяч, не рассчитал отскок. Дикань это делал как будто лопатой. Ты ставишь две руки и выгребаешь вот такие сложные мячи, если ты боишься», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

23-летний Сафонов в нынешнем сезоне пропустил 22 гола и пять раз сыграл «на ноль» в 15 встречах чемпионата России и Фонбет Кубка России.