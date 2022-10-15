Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дикань это делал двумя руками». Андрей Тихонов дал совет Матвею Сафонову после ошибки

«Дикань это делал двумя руками». Андрей Тихонов дал совет Матвею Сафонову после ошибки
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался об ошибке вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:3).

Когда я работал в «Спартаке», на воротах стоял Андрей Дикань. Он такие моменты «вычерпывал» двумя руками. Посмотрите, Сафонов пытался выбить одной и не попал в мяч, а Дикань это делал двумя руками, чтобы подстраховаться. Сафонов просто не попал в мяч, не рассчитал отскок. Дикань это делал как будто лопатой. Ты ставишь две руки и выгребаешь вот такие сложные мячи, если ты боишься», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

23-летний Сафонов в нынешнем сезоне пропустил 22 гола и пять раз сыграл «на ноль» в 15 встречах чемпионата России и Фонбет Кубка России.

Сафонов снова «привёз» гол! Но худшее для «Краснодара» случилось в самой концовке Сафонов снова «привёз» гол! Но худшее для «Краснодара» случилось в самой концовке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022