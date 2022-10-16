Первая победа в РПЛ спустя четыре матча — в видеообзоре игры «Динамо» — «Оренбург»

Вчера, 15 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Динамо» и «Оренбург». Финальный свисток Василия Казарцева зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Арсен Захарян забежал по флангу и сделал пас к штрафной, Фёдор Смолов пяткой скинул мяч на Сергея Паршивлюка, который пробил в дальний угол и забил первый гол за «Динамо». «Оренбург» сравнял счёт в середине тайма: Брайан Мансилья заработал штрафной на фланге в борьбе с Паршивлюком, Кирилл Капленко навесил в центр штрафной, Ренато Гойкович фактически без сопротивления сделал скидку головой к углу вратарской, где Владимир Сычевой опередил защитника и в касание отправил мяч под дальнюю штангу.
На 52-й минуте Мансилья увенчал свой рывок по левому флангу навесом к ближнему краю вратарской, а Сычевой оторвался от защиты и ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу, выведя «Оренбург» вперёд. Спустя восемь минут Ярослав Гладышев обработал мяч на правом фланге и сделал передачу на Вячеслава Грулёва. Тот сделал навес к дальнему краю штрафной на Захаряна, Арсен вернул мяч Вячеславу, и тот от линии штрафной здорово пробил под правую штангу. На 81-й минуте Роберто Фернандес вывел «Динамо» вперёд.
«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — девятый.
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