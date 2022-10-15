У «Динамо» нет игры, но есть характер! Йоканович спас провальный матч одним решением

«Динамо» прервало четырёхматчевую безвыигрышную серию, а «Оренбург» проиграл после трёх побед подряд.

В основе «Динамо» впервые за месяц с лишним появился Константин Тюкавин. Совпадение это или нет, но Славиша Йоканович выпустил молодого нападающего с первых минут после того, как сербского тренера раскритиковал агент Тюкавина, предложивший тренеру выставить своего клиента на трансфер. Вообще, перестановок в составе бело-голубых после дерби хватало. Ничья с ЦСКА далась «Динамо» дорогой ценой: Матиас Норманн получил травму, Саба Сазонов и Дмитрий Скопинцев – дисквалификации. Сегодня команда Йокановича сыграла по схеме 4-4-2 с Арсеном Захаряном в роли правого хавбека.

«Динамо» начало непривычно смело и создало момент уже на первой минуте. Но потом у бело-голубых стали возникать проблемы. Прежде всего на стандартах – это вообще самый слабый элемент игры команды Йокановича в нынешнем сезоне. Первый угловой «Оренбурга» завершился попаданием Михаила Сивакова в перекладину: центрбек гостей опередил Сергея Паршивлюка, который в этом матче закрывал левый фланг обороны хозяев. До перерыва команда Марцела Лички заработала восемь угловых и, как правило, выигрывала первое касание – Йокановичу нужно что-то делать со стандартами.

Впрочем, ведь и голевая атака «Динамо» пришла со стандарта! Бело-голубые разыграли топовую комбинацию после аута. Всё было исполнено очень красиво: и «финт Зидана» от Муми Нгамалё, и тонкий пас пяткой от Фёдора Смолова, и завершение от Паршивлюка. Захарян тоже поучаствовал в организации гола. Поразительно, но это был единственный удар команды Йокановича до перерыва, тогда как оренбуржцы пробили в створ ворот Антона Шунина четыре раза (общий счёт ударов до перерыва – 3:10).

«Оренбург» – лидер РПЛ по быстрым атакам наряду с ЦСКА. И в матче с «Динамо» команда Лички тоже опасно атаковала на скорости за счёт своих шустрых, техничных южноамериканцев. Гости использовали ромб в центре поля и двух нападающих: эта схема становится популярной, вероятно, благодаря успешно применяющему её Гильермо Абаскалю. Ответный гол «Оренбург» соорудил, естественно, при помощи стандарта. Центрбек Ренато Гойкович выиграл верх у хозяев после подачи со штрафного, а Паршивлюк со Смоловым недоглядели за Владимиром Сычевым. Форвард «Оренбурга» – открытие сезона – забил свой восьмой мяч в чемпионате.

Смотря за игрой «Оренбурга», уже и не вспоминаешь, что это новичок РПЛ и команда, которая недавно проиграла со счётом 0:8. Команда Лички доминировала и после перерыва. «Динамо» допускало ошибку за ошибкой, Шунин нервничал. Роберто Фернандес едва не стал автором нелепого автогола, а на 52-й минуте Сычевой оформил дубль. Южноамериканцы «Оренбурга» опять подготовили момент для своего нападающего, а центрбеки хозяев прозевали врывание Сычевого. Йоканович тут же отреагировал на пропущенный гол тройной заменой, убрав с поля и Смолова, и Тюкавина. Константин своим шансом не воспользовался. Но ему непросто проявить себя, когда команда мало доставляет мяч в чужую штрафную.

Как же угадал серб с этими заменами! «Динамо» прибавило в движении, а «Оренбург» как будто сам себя испугался. Один раз прошла передача между линий, второй, третий – и бело-голубые забили. Свежие ноги принесли гол команде Йокановича: Вячеслав Грулёв здорово решил эпизод двумя касаниями, Ярослав Гладышев тоже поучаствовал в атаке. А у Захаряна – голевой пас. Между прочим, уже четвёртый в сезоне, как бы ни критиковали талантливого полузащитника.

При счёте 2:2 чаша весов могла склониться в любую сторону. «Оренбург» точно наиграл как минимум на ничью, не уступив по ударам в створ (5:5). Однако индивидуальное мастерство динамовцев оказалось всё же повыше. Забавно, что победный гол бело-голубые забили после углового. Денис Макаров (ещё одна сработавшая замена Йокановича) подал как нужно, а Фернандес доказал, что он действительно хорошо умеет играть на стандартах у чужих ворот.

«Динамо» ушло с девятого места – бело-голубые обогнали как раз «Оренбург», от которого отставали на очко.