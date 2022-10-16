Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму и пропустит матч с «МЮ»
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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил болезненную травму в игре с «Эвертоном» и пропустит следующую встречу «шпор» в английской Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед». Это подтвердил наставник команды Антонио Конте.
«Скорее всего, он пропустит матч с «Манчестер Юнайтед». Он почувствовал боль в икре, поэтому он не будет доступен для этой игры. Ему нужно немного времени, чтобы прийти в себя», — цитирует Конте издание The Athletic.
Ришарлисон был заменён в начале второго тайма, после чего на поле вместо него вышел полузащитник Ив Биссума. Эта травма ставит под сомнение участие Ришарлисона в грядущем чемпионате мира в Катаре, до старта которого осталось чуть больше месяца.
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