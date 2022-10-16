Холанд назвал любимого игрока детства и выбрал лучший гол в своей карьере

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какой игрок был его кумиром в детстве, а также сообщил, какой из своих голов считает лучшим в карьере.
«Любимый игрок детства? Если не считать моего отца, то это Златан Ибрагимович.
Гол в матче с «Боруссией» был великолепен, он точно один из лучших. Мячи в ворота «Шальке» и «ПСЖ» тоже. Возможно, первый гол за «Боруссию» в Лиге чемпионов – в ворота «ПСЖ» — был лучшим», — приводит слова Холанда Sky Sports.
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. 2:1. Гол Эрлинга Холанда
Холанд проводит первый сезон в составе «Манчестер Сити» после перехода из «Боруссии» (Дортмунд). В 12 матчах АПЛ и Лиги чемпионов нападающий забил 20 голов и сделал три голевые передачи. Норвежец является лучшим бомбардиром английского чемпионата.
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Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии
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