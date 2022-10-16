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Главный тренер «Атлетико» Симеоне: работа в команде продолжает меня вдохновлять

Главный тренер «Атлетико» Симеоне: работа в команде продолжает меня вдохновлять
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Атлетиком» (1:0) в матче 9-го тура Примеры сезона-2022/2023.

«Было видно, что мы приехали сюда, чтобы попытаться победить. Мы, несомненно, встречались с одной из лучших команд Ла Лиги на данный момент, и я думаю, что мы смогли довести игру до того уровня, когда почувствовали себя лучше.

Самое сложное было контролировать игру, не только владение мячом, но и позиционные перемещения. Во втором тайме гол был забит при очень хорошей игре и отличной чёткости. В этом матче мы обладали силой, и это вселяет оптимизм. Работа в команде продолжает меня вдохновлять. Я здесь уже 11 лет, и меня по-прежнему вдохновляет футбол, который показала команда [в матче с «Атлетиком»], — сказал специалист на пресс-конференции.

После девяти туров «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. Клуб из Бильбао располагается на четвёртой позиции (17 очков).

В следующем туре мадридская команда на своей арене сразится с «Райо Вальекано». Игра пройдёт в ближайший вторник, 18 октября. Баски в этот же день сыграют на выезде с «Хетафе».

Гол Гризманна. Видеоролик:

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