Дидье Дрогба считает, что Мбаппе заслуживает снисхождения в силу молодости

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба на фоне слухов об уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» считает, что француз в силу молодости заслуживает снисходительного отношения.
«Я думаю, что Мбаппе ищет уважения. Не забывайте, что он ещё молод, он будет ошибаться, но нужно быть снисходительным к нему. Это игрок сборной Франции, который подарил своей стране титул чемпиона мира. Так что нужно успокоиться», — приводит слова ивуарийца Daily Post со ссылкой на PSG Talk.
Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен тем, что клуб не исполнил обещания, данные форварду при подписании нового контракта. Из-за этого Килиан намерен покинуть стан парижской команды.
Сборная Франции в 2018 году выиграла чемпионат мира в России, на счету Мбаппе четыре мяча в семи матчах турнира.
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