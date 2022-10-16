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Дидье Дрогба считает, что Мбаппе заслуживает снисхождения в силу молодости

Дидье Дрогба считает, что Мбаппе заслуживает снисхождения в силу молодости
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Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба на фоне слухов об уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» считает, что француз в силу молодости заслуживает снисходительного отношения.

«Я думаю, что Мбаппе ищет уважения. Не забывайте, что он ещё молод, он будет ошибаться, но нужно быть снисходительным к нему. Это игрок сборной Франции, который подарил своей стране титул чемпиона мира. Так что нужно успокоиться», — приводит слова ивуарийца Daily Post со ссылкой на PSG Talk.

Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен тем, что клуб не исполнил обещания, данные форварду при подписании нового контракта. Из-за этого Килиан намерен покинуть стан парижской команды.

Сборная Франции в 2018 году выиграла чемпионат мира в России, на счету Мбаппе четыре мяча в семи матчах турнира.

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