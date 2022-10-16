Роналдо: на ЧМ-2022 наибольшее давление будет оказываться на Неймара
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Бывший бразильский футболист Роналдо выразил мнение, что большая ответственность за успешное выступление сборной Бразилии на чемпионате мира — 2022 в Катаре будет лежать на плечах форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Думаю, что наибольшее давление в любом случае будет оказываться на Неймара. Конечно, сейчас команда более сбалансированная, чем на предыдущих чемпионатах мира. Неймару будут помогать сильные футболисты, но сейчас он сам проживает хороший момент в своей карьере», — приводит слова Роналдо L'Équipe.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира национальная команда Бразилии сыграет со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.
Главные враги Неймара в футболе
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