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«Удачи он не пожелал». Обамеянг — о реакции Ляказетта на его переход в «Челси»

«Удачи он не пожелал». Обамеянг — о реакции Ляказетта на его переход в «Челси»
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что его экс-партнёр по «Арсеналу» Александр Ляказетт был удивлён, узнав о переходе габонского футболиста в стан синих.

«Нет, удачи он не пожелал. Даже когда всё было на уровне слухов, Александр подошёл и сказал: «Нет, не может этого быть. Серьёзно?» Если мне предложат выбрать игрока, оказавшего наибольшее влияние нам мою карьеру, это будет Ляказетт. Дело в том, что он оказал мне огромную поддержку, когда я переживал не лучшие времена», — приводит слова Обамеянга BBC.

Напомним, Обамеянг выступал в составе «Арсенала» с 2018 по 2022 год, после чего перешёл в «Барселону». Летом текущего года 33-летний габонский нападающий стал игроком лондонского «Челси».

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