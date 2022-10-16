«Родина» в меньшинстве обыграла «Уфу» в матче Первой лиги

Сегодня, 16 октября, в матче 14-го тура Первой лиги «Уфа» принимала московскую «Родину». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко.

«Родина» открыла счёт в матче на 25-й минуте, гол забил Амур Калмыков. На 39-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку получил Ната Уэсли. Однако «Уфа» не смогла переломить ход встречи, имея численное преимущество большую часть матча. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Родины».

«Уфа» набрала 16 очков за 14 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Родина» (11 очков) — на 17-м месте в таблице.