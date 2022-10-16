«За то, чтобы орлы никогда не падали». Григорян произнёс тост во время интервью

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян после матча с «Локомотивом» (3:1) интересно отреагировал на поздравление с победой. Во время интервью специалист предложил корреспонденту поднять бокалы и произнёс тост.



«Я родом с Северного Кавказа. Чабан пасёт отару овец, вдруг подлетает орёл, берёт одну овцу и подлетает высоко-высоко. Чабан берёт ружье, целится в барана, а попадает в орла. Орёл камнем падает вниз, а баран полетел. Так выпьем за то, чтобы орлы никогда не падали, а бараны никогда не летали», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».



Голы в составе ЦСКА забивали Ольга Чернова, Татьяна Петрова и Маргарита Черномырдина.



Напомним, чемпионом женской Суперлиги досрочно стала команда «Зенита». Для футболисток сине-бело-голубых это первая победа в турнире. До этого максимальным достижением петербургских футболисток были бронзовые медали.

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