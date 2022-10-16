«Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с Михаилом Галактионовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Назначение Галактионова на пост главного тренера «Локо» — решённый вопрос. Это произойдёт либо после матча «Пари НН» с «Зенитом», либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива».
Специалисты уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.
Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.
- 16 октября 2022
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