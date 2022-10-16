Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Зенита» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 октября, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари НН» — «Зенит».

«Пари НН»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Санкт-петербургский «Зенит» в 12 матчах набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 10-м месте.

«Пари НН» — «Зенит». Михаил Кержаков отомстит за увольнение брата «Пари НН» — «Зенит». Михаил Кержаков отомстит за увольнение брата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022