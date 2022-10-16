Давид де Хеа проводит 500-й матч в составе «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который попал в стартовый состав своей команды на матч с «Ньюкаслом», проводит 500-й матч за клуб. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд».



31-летний вратарь защищает цвета «красных дьяволов» с 2011 года. В «Юнайтед» де Хеа перешёл из «Атлетико», воспитанником которого является. В АПЛ на счету голкипера 385 матчей, в кубковых турнирах Англии он провёл 39 игр, в еврокубках – 75. Таким образом, матч с «Ньюкаслом» стал для вратаря юбилейным в футболке «Юнайтед».



Давид де Хеа выиграл с «Юнайтед» чемпионат Англии в сезоне-2012/2013, Кубок страны в 2016 году, также в составе англичан голкипер выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

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