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Голкипер «Манчестер Юнайтед» де Хеа высказался относительно будущего в команде

Голкипер «Манчестер Юнайтед» де Хеа высказался относительно будущего в команде
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Испанский вратарь Давид де Хеа прокомментировал своё будущее в стане «Манчестер Юнайтед».

«Мне бы хотелось провести в «МЮ» ещё несколько сезонов. Хочу установить парочку рекордов и выиграть несколько трофеев. Это мой клуб, мне комфортно здесь. Я ещё способен играть много лет», — цитирует игрока инсайдер Тайрон Маршалл в своих социальных сетях.

Напомним, в соглашении де Хеа с «Манчестер Юнайтед» есть опция продления контракта до 2024 года. Ранее сообщалось, что английская команда не стремится ей воспользоваться из-за высокой зарплаты 31-летнего голкипера.

Де Хеа играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в восьми матчах АПЛ и пропустил 15 голов.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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