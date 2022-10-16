Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил в запасе вратаря Ломаева

Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил в запасе вратаря Ломаева
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы в матче с «Сочи» (2:0) объяснил, почему в стартовый состав не попал вратарь самарской команды Иван Ломаев.

«Погоду на завтра передадим послезавтра, как говорится. Когда меня спрашивают про состав и тактические вещи, мне больше хочется рассказать, как мы играем и по какой схеме.

Богдан в своих матчах, которые у него были, показал свою состоятельность. Он в прошлом сезоне играл неплохо. Ломаев в этом году больше ошибается, чем в прошлом. Ему надо перезагрузиться. Он не виновен в поражении в матче со «Спартаком». Он на втором месте по количеству спасений после Сафонова. Но Богдан уверенно отыграл свою игру. Мы довольны», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал подробности травмы Ежова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022