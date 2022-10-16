Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил в запасе вратаря Ломаева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы в матче с «Сочи» (2:0) объяснил, почему в стартовый состав не попал вратарь самарской команды Иван Ломаев.
«Погоду на завтра передадим послезавтра, как говорится. Когда меня спрашивают про состав и тактические вещи, мне больше хочется рассказать, как мы играем и по какой схеме.
Богдан в своих матчах, которые у него были, показал свою состоятельность. Он в прошлом сезоне играл неплохо. Ломаев в этом году больше ошибается, чем в прошлом. Ему надо перезагрузиться. Он не виновен в поражении в матче со «Спартаком». Он на втором месте по количеству спасений после Сафонова. Но Богдан уверенно отыграл свою игру. Мы довольны», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 16 октября 2022
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:06
-
16:56
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40