Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил в запасе вратаря Ломаева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы в матче с «Сочи» (2:0) объяснил, почему в стартовый состав не попал вратарь самарской команды Иван Ломаев.



«Погоду на завтра передадим послезавтра, как говорится. Когда меня спрашивают про состав и тактические вещи, мне больше хочется рассказать, как мы играем и по какой схеме.



Богдан в своих матчах, которые у него были, показал свою состоятельность. Он в прошлом сезоне играл неплохо. Ломаев в этом году больше ошибается, чем в прошлом. Ему надо перезагрузиться. Он не виновен в поражении в матче со «Спартаком». Он на втором месте по количеству спасений после Сафонова. Но Богдан уверенно отыграл свою игру. Мы довольны», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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