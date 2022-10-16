Чалов: хотел бы забить «Спартаку», чтобы закрыть свой гештальт

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов объяснил причины своей высокой результативности по ходу этого сезона (семь голов в рамках чемпионата), а также рассказал о желании забить в ворота «Спартака».
«Мастерство нашей команды позволяет создавать гораздо больше моментов, чем раньше. Соответственно, и лично у меня прибавилось возможностей забить. К тому же я снова выступаю на своей привычный позиции, тренерский штаб использует мои сильные стороны. Должен признать, что я больше раскрепостился, стал увереннее в себе и своих силах.
Есть ли в голове желание побить свой рекорд результативности в 15 голов? Даже не задумываюсь об этом. Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть этот гештальт. Не могу сказать, что личная статистика мне не важна, но всё же результаты команды главнее.
Никогда не забивал «Спартаку»? Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал. Главное — не зацикливаться на этом, и мячи придут», — приводит слова Чалова официальный сайт армейцев.
Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
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