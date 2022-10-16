Полузащитник «Спартака» Мартинс: чувствую себя хорошо. Пока не знаю, когда вернусь на поле

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перрейра высказался о предстоящем дерби с ЦСКА, а также рассказал, когда снова сможет вернуться на поле в футболке красно-белых.

«Посмотрим, победит ли «Спартак» в матче с ЦСКА. Это будет хорошая игра для всех болельщиков.



Чувствую себя хорошо. Но пока не знаю, когда вернусь на поле», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 проведённых встреч. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, в активе армейцев 24 балла за 12 матчей чемпионата.

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