Наиль Умяров рассказал о самочувствии. Футболист пропускает дерби с ЦСКА из-за травмы
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров, пропускающий сегодняшнее дерби с ЦСКА из-за полученной травмы в матче с самарскими «Крыльями Советов», рассказал о своём состоянии здоровья.
«Как самочувствие? Всё супер», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 проведённых встреч. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, в активе армейцев 24 балла за 12 матчей чемпионата.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
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