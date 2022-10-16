Наиль Умяров рассказал о самочувствии. Футболист пропускает дерби с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров, пропускающий сегодняшнее дерби с ЦСКА из-за полученной травмы в матче с самарскими «Крыльями Советов», рассказал о своём состоянии здоровья.

«Как самочувствие? Всё супер», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 проведённых встреч. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, в активе армейцев 24 балла за 12 матчей чемпионата.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»: