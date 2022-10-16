«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: судья отменил гол Фодена после видеопросмотра

В эти минуты на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». Во втором тайме встречи счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



Футболисты «Манчестер Сити» забили гол на 54-й минуте, автором забитого мяча стал английский полузащитник гостей Фил Фоден. Однако арбитр игры Энтони Тейлор отменил гол после видеопросмотра из-за зафиксированного фола.



Напомним, «Манчестер Сити» в данный момент занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка после девяти игр. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами после восьми матчей.



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