Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Реал» Мадрид — «Барселона», «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», смотреть прямую трансляцию матча онлайн, 16 октября 2022

Супердень в европейском футболе! «Реал» сыграет с «Барсой», а «Ливерпуль» — с «Сити». LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
,
«Реал» — «Барса», «Ливерпуль» — «Сити». Онлайн
Комментарии
Главные события двух топ-матчей — в одном материале.

Друзья, привет! Сегодня, 16 октября, — практически уникальный день в европейском футболе. Календарь чемпионатов Англии и Испании подарил нам два суперматча в один вечер.

В 17:15 мск начнётся «класико». «Реал» и «Барселона» встретятся в Мадриде в статусе лидеров Примеры. Мадридцы занимают второе место с 22 очками и уступают каталонцам лишь по дополнительным показателям. Кто завершит 9-й тур на первой строчке?

А в 18:30 мск начнётся второй топ-матч. «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ. Команда Юргена Клоппа провалила начало сезона, но на днях разгромила «Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счётом 7:1. Парни Пепа Гвардиолы же разносят соперников одного за другим. Тем не менее в таблице чемпионата «Сити» занимает второе место и отстаёт от «Арсенала» на одно очко. Так что мотивации в сегодняшнем матче будет предостаточно.

В этом материале мы будем рассказывать про главные события двух суперматчей. Следите за ними вместе с нами!

Испания - Примера. 9-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022