Супердень в европейском футболе! «Реал» сыграет с «Барсой», а «Ливерпуль» — с «Сити». LIVE

Друзья, привет! Сегодня, 16 октября, — практически уникальный день в европейском футболе. Календарь чемпионатов Англии и Испании подарил нам два суперматча в один вечер.
В 17:15 мск начнётся «класико». «Реал» и «Барселона» встретятся в Мадриде в статусе лидеров Примеры. Мадридцы занимают второе место с 22 очками и уступают каталонцам лишь по дополнительным показателям. Кто завершит 9-й тур на первой строчке?
А в 18:30 мск начнётся второй топ-матч. «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ. Команда Юргена Клоппа провалила начало сезона, но на днях разгромила «Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счётом 7:1. Парни Пепа Гвардиолы же разносят соперников одного за другим. Тем не менее в таблице чемпионата «Сити» занимает второе место и отстаёт от «Арсенала» на одно очко. Так что мотивации в сегодняшнем матче будет предостаточно.
В этом материале мы будем рассказывать про главные события двух суперматчей. Следите за ними вместе с нами!
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