«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в матче 7-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтёр» играл с киевским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Первыми отличились номинальные хозяева встречи, когда на 29-й минуте Александр Зубков реализовал опасный момент после передачи Лассины Траоре. На 46-й минуте Владислав Ванат сравнял счёт в матче, ассистировал ему Виктор Цыганков. Через две минуты Михаил Мудрик снова вывел «Шахтёр» вперёд, голевая на счету Георгия Судакова. На 69-й минуте игрок «Динамо» Илья Забарный получил прямую красную и покинул поле. На 74-й минуте Даниил Сикан укрепил преимущество «горняков» после точной передачи Михаила Мудрика. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Шахтёра» со счётом 3:1.

После этой встречи «Шахтёр» поднялся на вторую строчку чемпионата, набрав 16 очков. У «Динамо» в активе девять очков, команда располагается на девятом месте турнирной таблицы.