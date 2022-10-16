Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги

«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 16 октября, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Эспаньол» и «Вальядолид». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте: с передачи Бриана Оливана точным ударом отметился Хоселу.

Гол Хоселу. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Эспаньол» набрал девять очков и после девяти проведённых матчей занимает в турнирной таблице Ла Лиги 13-е место. В следующем туре команда сыграет с «Осасуной» в гостях. У «Вальядолида» восемь очков и 17-я позиция. В следующем туре команда встретится с «Сельтой».

Испания - Примера. 9-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Хоселу – 78'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022