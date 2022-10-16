«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Эспаньол» и «Вальядолид». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте: с передачи Бриана Оливана точным ударом отметился Хоселу.
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«Эспаньол» набрал девять очков и после девяти проведённых матчей занимает в турнирной таблице Ла Лиги 13-е место. В следующем туре команда сыграет с «Осасуной» в гостях. У «Вальядолида» восемь очков и 17-я позиция. В следующем туре команда встретится с «Сельтой».
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