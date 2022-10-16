«Бавария» разгромила «Фрайбург» и поднялась на второе место немецкого чемпионата

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск.



Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте матча благодаря голу крайнего полузащитника Сержа Гнабри. На 33-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг увеличил преимущество гостей после точной передачи вингера Лероя Зане. На 53-й минуте отличился уже сам Зане, ассистировал ему форвард Шупо-Мотинг. Через пару минут баварцы довели счёт до разгромного – гол забил сенегальский форвард Садио Мане после подачи Сержа Гнабри. На 80-й минуте Марсель Забитцер установил итоговый счёт матча – 5:0.



После этой встречи «Бавария» набрала 19 очков и забралась на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, сместив «Фрайбург» (18 очков) на позицию ниже. На первом месте находится «Унион», который после сегодняшней победы над «Боруссией» Д имеет в своём активе 23 очка.