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«Бавария» разгромила «Фрайбург» и поднялась на второе место немецкого чемпионата

«Бавария» разгромила «Фрайбург» и поднялась на второе место немецкого чемпионата
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Сегодня, 16 октября, состоялся матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск.

Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте матча благодаря голу крайнего полузащитника Сержа Гнабри. На 33-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг увеличил преимущество гостей после точной передачи вингера Лероя Зане. На 53-й минуте отличился уже сам Зане, ассистировал ему форвард Шупо-Мотинг. Через пару минут баварцы довели счёт до разгромного – гол забил сенегальский форвард Садио Мане после подачи Сержа Гнабри. На 80-й минуте Марсель Забитцер установил итоговый счёт матча – 5:0.

После этой встречи «Бавария» набрала 19 очков и забралась на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, сместив «Фрайбург» (18 очков) на позицию ниже. На первом месте находится «Унион», который после сегодняшней победы над «Боруссией» Д имеет в своём активе 23 очка.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Гнабри – 13'   2:0 Шупо-Мотинг – 33'   3:0 Зане – 52'   4:0 Мане – 55'   5:0 Забитцер – 80'
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