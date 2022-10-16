Клопп рассказал, почему «Ливерпуль» смог обыграть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе команды над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.
«Думаю, в обычный день вам не стоит даже пытаться играть против «Сити», играть против них в обычном режиме и надеяться, что вы что-то от этого получите. Вы должны играть на пределе своих возможностей и больше, что мы и сделали. Мы защищались очень организованно и очень страстно, закрыли все бреши. Но соперник по-прежнему добирается до боковой линии, у них по-прежнему невероятное количество игроков в штрафной, и то, как мы защищались в штрафной, было абсолютно исключительным, потому что, я думаю, мы все знаем стиль игры соперника, когда они приходят туда. Мы сыграли в обороне очень хорошо. Так что это было лучшее выступление всех ребят, и именно поэтому мы смогли его обыграть», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.
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