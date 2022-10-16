Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА провалил начало второго тайма со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о втором тайме дерби со «Спартаком» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не сказал бы, что не вышли на второй тайм. Сработали плохо на левом фланге, позволили Зиньковскому нанести удар. Во втором голе позволили сопернику нанести удар. Но потом не развалились, смогли сравнять счёт. Первый тайм мы доминировали, создавали. Был миллион предпосылок. Итог можно считать закономерным», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.