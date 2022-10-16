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Соболев: опять забил? Не обращаю на это внимания. Хочется в каждой игре набирать три очка

Соболев: опять забил? Не обращаю на это внимания. Хочется в каждой игре набирать три очка
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о забитом мяче в ворота ЦСКА на 57-й минуте в дерби 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Опять забил? Я на это не обращаю внимания. Хочется в каждой игре набирать три очка», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

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