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Чалов объяснил, почему сыграл в цу-е-фа с Мойзесом после забитого гола в ворота «Спартака»

Чалов объяснил, почему сыграл в цу-е-фа с Мойзесом после забитого гола в ворота «Спартака»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2) рассказал о праздновании после своего второго мяча во встрече.

«Просто играли на тренировке в «Камень, ножницы, бумага» и договорились, что если забью, то сыграем. Кто проигрывает, тому отвешивают по уху», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний форвард забил девять мячей за 13 встреч. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 13 туров. В следующем матче подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, начало — в 14:00 по московскому времени.

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