Экс-защитник «Спартака» Жиго получил красную за фол на Неймаре в матче Лиги 1

Сегодня, 16 октября, проходит матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимает «Марсель». По ходу встречи бывший спартаковский защитник Самуэль Жиго получил красную карточку за грубый фол на бразильском нападающем парижан Неймаре.

Событие случилось на 72-й минуте матча. Стоит отметить, что Жиго вышел на поле лишь на 44-й минуте, заменив по ходу встречи защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи.

На данный момент «ПСЖ» ведёт в матче со счётом 1:0. Единственный гол встречи на 46-й минуте забил нападающий парижан Неймар после точной передачи французского форварда Килиана Мбаппе. В случае победы в этой встрече «ПСЖ» сможет единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Франции.

Главные враги Неймара в футболе: