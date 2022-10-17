Чалов рассказал, о чём говорил с Абаскалем перед дерби ЦСКА — «Спартак»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, о чём говорил с наставником московского «Спартака» Гильермо Абаскалем перед самым началом матча.

«О чём говорили с Абаскалем перед игрой? Ничего такого: как Москва и прочее. Просто поделился мыслями о разнице между Швейцарией и Россией. Какая разница? Что тут всё побольше, большой трафик», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Абаскаль и Чалов знакомы по совместной работе в швейцарском «Базеле», в котором нападающий выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона. За команду Чалов провёл 14 матчей в чемпионате, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Абаскаль в «Базеле» сначала был ассистентом главного тренера Патрика Рахмена, а после увольнения специалиста возглавлял швейцарский клуб.

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