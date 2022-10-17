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Осимхен — про Кварацхелию: ребята, вы ничего толком не видели, на тренировках он ещё лучше

Осимхен — про Кварацхелию: ребята, вы ничего толком не видели, на тренировках он ещё лучше
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал игру полузащитника клуба Хвичи Кварацхелии. В матче 10-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (3:2) грузинский футболист отдал голевой пас на нигерийского форварда.

«Я очень рад за Квару, он заслуживает всё, что сейчас получает. И он только начинает, ребята, вы ничего толком не видели, на тренировках он ещё лучше», — приводит слова Осимхена Corriere dello Sport.

В текущем сезоне 21-летний грузин принял участие в 10 матчах Серии А, забив пять голов и отдав три результативные передачи. В Лиге чемпионов Кварацхелия провёл четыре встречи, забив два гола и отдав три голевых паса.

«Наполи» лидирует в Серии А, у клуба 26 очков после 10 проведённых матчей.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:

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