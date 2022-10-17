Мбаппе выступил с заявлением о возможном уходе из «ПСЖ» в январе

23-летний французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после встречи 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:0) отреагировал на слухи о том, что он желает покинуть столичный клуб в январе.

«Я счастлив в «ПСЖ» и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с «Бенфикой», и был также шокирован ею. Всегда найдутся люди, которые обвинят меня в чём-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а моё ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата. Те слухи, что мы увидели позднее, повергли нас в шок. Но впереди было две игры, поэтому я только сейчас нашёл время, чтобы сказать, что это абсолютно ложная информация, я всем доволен», — приводит слова Мбаппе Le Figaro.



В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 14 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 160 млн.