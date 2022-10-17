Фото: реакция жены и детей Месси на попадание Лионеля в перекладину со штрафного

Жена нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси Антонелла Раккуццо, а также его дети Матео Месси и Тиаго Месси наблюдали с трибун за матчем с «Марселем» (1:0) в 11-м туре чемпионата Франции.
В одном из эпизодов Месси исполнил опаснейший штрафной, после которого мяч угодил в перекладину. Семья Месси эмоционально отреагировала на этот эпизод.
Победный гол в этом матче забил Неймар. Результативной передачей отметился Килиан Мбаппе. Лионель Месси был заменён на 79-й минуте.
После 11 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 29 очков. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и сделал семь результативных передач.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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