Криштиану Роналду разочарованно отреагировал на замену в матче с «Ньюкаслом». Фото

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 0:0.

Роналду вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. Вместе португальца на поле вышел Маркус Рашфорд. Уходя с поля Роналду был явно недоволен заменой. После того, как он сел на скамейку запасных он разочарованно качал головой.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 16 очков.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду принял участие в 8 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол. Также он получил 1 жёлтую карточку.

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