Ловрен объяснил, почему «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома

33-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен после победы над «Пари Нижний Новгород» (3:0) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России выразил мнение о том, почему сине-бело-голубым выездные игры даются тяжелее, чем домашние.

«Хороший вопрос, тем более я тоже периодически спрашиваю себя об этом. Моё мнение, «Зенит» порой теряет внимание, фокус при завершении атак. Порой мы немного самоуверенны, что гол дастся нам легко, и это совершенно точно нам мешает. Бывает, команда начинает глубоко садиться в оборону, потом долго из неё выходит, теряя драгоценные минуты. В такие моменты нам нужно вспоминать свои «домашние» ощущения, когда мы выходим на поле «Газпром Арены» в стремлении порадовать своих болельщиков хорошей игрой и результатом», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Напомним, после 13-го тура чемпионата России «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 33 очка. Отрыв сине-бело-голубых от «Спартака», идущего вторым, составляет семь баллов.