Чанов: мог ли Акинфеев допрыгнуть до удара Зиньковского? Да, если бы был батут

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал ничью в матче «армейцев» против «Спартака» (2:2) в рамках 13-го тура РПЛ, а также разобрал гол Антона Зиньковского в ворота Игоря Акинфеева.

«Как я и говорил, дерби – это непростой матч. Тут на первый план выходит психология и характер. Из того, как складывалась игра, я думаю, что ничья – закономерный результат. В первом тайме мы видели, что ЦСКА владел преимуществом и превалировал на футбольном поле. Во втором тайме «Спартак» резко перехватил инициативу, а концовка была более сглаженной.

Ошибся ли Акинфеев при голе Зиньковского? Современные футбольные мячи делают так, чтобы было больше забитых голов. Вы если внимательно посмотрите на траекторию удара Зиньковского, то поймёте, что удар вышел непредсказуемым. С левой ноги, уходящий. В таких случаях говорят: «Жаль, что не выручил».

Мог ли Игорь допрыгнуть до мяча? Да, мог. Если бы был батут», — приводит слова Чанова Metaratings.