Андрей Лунин — о дебюте в «эль класико»: сейчас я самый счастливый человек в мире

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свой дебют в «эль-класико» с «Барселоной».
«Еще с детства я мечтал сыграть в «эль класико». Это невозможно передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире», — приводит слова Лунина Madrid Xtra.
Напомним, вчера, 16 октября «Реал» на своём поле принимал «Барселону» в матче 9-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой Королевского клуба со счётом 3:1. За победителей забивали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. Единственный мяч «Барселоны» на свой счёт записал Ферран Торрес.
Андрей Лунин защищал ворота мадридского клуба по причине отсутствия в заявке основного голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец травмирован и проходит необходимую реабилитацию.
«Реал» одержал победу в Эль-Класико
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