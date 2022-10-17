Ловрен рассказал, что для него значит роль капитана в «Зените»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей роли в команде. Футболист является капитаном.

«Капитанство в «Зените» значит для меня очень многое. Мне очень приятно, что мне доверяют эту роль. Уважаю решение тренера, испытываю большую благодарность к партнёрам по команде. В качестве капитана чувствую себя неким наставником для более молодых игроков — передаю им свой опыт, подбадриваю их, демонстрирую профессиональное отношение к нашей работе, чтобы они могли взять что‑то для себя.



Надеюсь, продолжать это делать на протяжении многих лет вне зависимости от того, есть ли у меня капитанская повязка на плече или же нет», — приводит слова Ловрена „Матч ТВ“.

Напомним, во вчерашнем матче РПЛ «Зенит» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0.