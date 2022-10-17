Александр Добровинский: в «Динамо» пока игры нет

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский высказался о главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.



«Я бы всё равно размышлял о том, что пока нет игры. Посмотрим ближайшие матчи, что будет. Потому что если не появится рисунок, то, полагаю, надо будет думать, что делать с тренером.



Это была невероятная победа в матче с «Оренбургом», которая состоялась за счёт того, что команда зажглась три раза по пять минут. Но они должны зажигаться 90 минут, а не три раза! Посмотрим…



Говорят, что с трудом это всё воспринимается командой. Кстати, обратил внимание на интересную вещь. Когда произошла замена Захаряна, он не подошёл к тренеру. Тренер обычно как‑то бьёт рукой по руке футболиста, но Захарян ушёл на скамейку, не обратив никакого внимания на тренера. И тренер на него не посмотрел. Что‑то происходит с командой, не знаю. Мне кажется, менеджмент должен обратить на это внимание. Это нехорошо. Какой бы ни был тренер, как бы к нему ни относились, но это тренер! Он — глава команды. И надо слушать то, что он говорит», — приводит слова Добровинского «Матч ТВ».