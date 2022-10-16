«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:0. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
После этой игры «МЮ» остался на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 баллов. «Ньюкасл» — на шестом месте, заработав 15 баллов за десять матчей. В следующем туре «Юнайтед» примет дома «Тоттенхэм» (19 октября, начало — в 22:15 мск), а «Ньюкасл» сыграет на своём поле с «Эвертоном» (19 октября, 21:30 мск).
В другом матче дня «Саутгемптон» принимал на своём поле «Вест Хэм». Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри», завершилась вничью — 1:1. На 20-й минуте счёт открыл защитник хозяев Ромен Перро, ответный гол на 64-й минуте забил Деклан Райс.
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