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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:0. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

После этой игры «МЮ» остался на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 баллов. «Ньюкасл» — на шестом месте, заработав 15 баллов за десять матчей. В следующем туре «Юнайтед» примет дома «Тоттенхэм» (19 октября, начало — в 22:15 мск), а «Ньюкасл» сыграет на своём поле с «Эвертоном» (19 октября, 21:30 мск).

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

В другом матче дня «Саутгемптон» принимал на своём поле «Вест Хэм». Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри», завершилась вничью — 1:1. На 20-й минуте счёт открыл защитник хозяев Ромен Перро, ответный гол на 64-й минуте забил Деклан Райс.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Перро – 20'   1:1 Райс – 64'

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